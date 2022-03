Dronning Elizabeth har gjenopptatt arbeidet

Tirsdag holdt hun to digitale audienser fra Windsor Castle, skriver BBC.

Den 95 år gamle dronningen ble bekreftet smittet med viruset for halvannen uke siden, men skal ha hatt milde symptomer.

