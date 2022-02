Søndag ble det avgjort at luftrommet stenges for russiske fly i store deler av Europa, også i Norge. Mandag trådte altså forbudet i kraft.

– Per klokka 9.15 ble det innført formelt forbud for russiske flyginger over norsk luftrom. Flyginger som er gjort før det, er ikke å betrakte som krenkelser av norsk luftrom, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Håvard Vikheim hos Luftfartstilsynet til Dagbladet.