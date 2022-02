Ikke økt trusselnivå i Norge – men regjeringen er på vakt

Den gangen ble det blant annet vurdert at virksomheter knyttet til forsvar, beredskap, politikkutforming og teknologi var særlig utsatt for dataangrep.

Bakgrunnen for at trusselnivået ikke heves er blant annet trusselvurderingen 11. februar. Den viste allerede til Russland som en viktig aktør, særlig innen datakriminalitet.

Den nye, foreløpig navnløse enheten skal gi løpende informasjon til regjeringen, slik at de kan vurdere situasjonen.

