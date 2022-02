Espen Barth Eide om natur i ubalanse: – Vi som styrer nå, har en kolossal oppgave

KLIMAVIRKNINGER: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide erkjenner at det er i denne og neste stortingsperiode mye må skje for å snu kursen. – Dette er eksistensielt. Følgene blir verre for hver desimal temperaturen øker, sier han.