Deler av Australias tredje største by står under vann

Regnværet begynte å roe seg litt i Brisbane mandag, men myndighetene regner med at konsekvensene vil fortsette også i dagene som kommer, mens regnet fortsetter å flytte seg sørover landets østkyst.

43.000 innbyggerne i byen Lismore sør for Brisbane fikk mandag ordre om å evakuere. I byen hadde folk klatret opp på hustak for å slippe unna vannmassene.

Oversvømmelsene i Brisbane og områdene rundt er de verste siden 2011 da byen med 2,6 millioner innbyggere sto under vann i det som ble omtalt som en hundreårsflom.

