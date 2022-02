– Røde Kors er på plass i landet, både gjennom Ukrainsk Røde Kors, som har over 2000 frivillige og mer enn 500 ansatte, og også gjennom det internasjonale Røde Kors som har 600 ansatte i Ukraina, sier Larsen.

Nå planlegges det økt støtte til sykehusene i landet. I flere av nabolandene er man også forberedt på å ta imot ukrainere som har flyktet over grensen. Polen Røde Kors har blant annet satt opp og bemannet hjelpesentre ved grensen mot Ukraina.

– Vi opplever en fantastisk giverglede, det siste døgnet har vi samlet inn over 7,4 millioner kroner. Dette øker minutt for minutt, sier Nina Larsen i Røde Kors.

Nina Larsen, markedssjef i Røde Kors, forteller at både privatpersoner og næringslivet nå bidrar nå i stort monn.

Røde Kors-bevegelsen forbereder seg nå på en kraftig opptrapping av innsatsen i Ukraina. Hjelpeorganisasjonen startet en innsamlingsaksjon torsdag kveld. Blant annet har faste Røde Kors-givere mottatt en SMS hvor de oppfordres til å gi 350 kroner til mat, vann og helsehjelp for familier og barn i Ukraina.

– Den største utfordringen er sikkerhetssituasjonen, og akkurat nå er det naturlig nok sikkerheten til våre kollegaer i landet som er fremst. Når sikkerhetssituasjonen tillater det er Røde Kors klare for å sende humanitær hjelp også inn i landet, sier Bjørke-Henriksen.

