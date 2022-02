Høyesterett skal behandle «Olga-saken»

I et vedtak fra Høyesteretts ankeutvalg 25. februar er det vedtatt at anken skal tillates fremmet overfor Høyesterett.

Banken valgte derfor å anke dommen videre inn til Høyesterett i januar i år for feil rettsanvendelse ettersom den mener saken berører BankID og tilliten til dette som identifikasjonsverktøy. Sparebank 1 mener det er viktig å få belyst det prinsipielle i saken.

I Finansklagenemnda mente de derimot at hun hadde opptrådt grovt uaktsomt og dermed skulle betale egenandel på 12.000 kroner. Sparebank 1 nektet å godta dette, og kunden stevnet dermed banken for retten.

Banken fikk da stoppet deler av transaksjonene, men kunden ble fralurt over 152.000 kroner som banken mente hun måtte dekke selv ettersom de mente hun hadde begått et forsettlig brudd på plikten til å beskytte kode og passord.

Først etter at hun hadde avsluttet samtalen, reagerte hun da hun fikk en tekstmelding fra banken som bekreftet at hun også hadde endret telefonnummer.

Kvinnen ble lurt til å oppgi både engangskoder og passord til nettbanken gjentatte ganger over telefon i en samtale hun trodde var med banken.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!