Biden nominerer svart kvinne som høyesterettsdommer

Nominasjonen er historisk ettersom det aldri tidligere har sittet en svart kvinne i USAs høyesterett.

Beslutningen er spesielt viktig for hans store tilhengerskare blant svarte amerikanere.

– I altfor for lang tid har regjeringen vår og domstolene våre ikke sett ut som USA. Jeg tror det er på tide at vi får en domstol som gjenspeiler alle talentene og storheten til vårt land med en nominert kandidat som har eksepsjonelle kvalifikasjoner, sa Biden da han kunngjorde nominasjonen.

– Inspirasjon til unge

Han sa også at dette skal inspirere unge mennesker til å tro på at de en dag vil kunne tjene sitt land på aller høyeste nivå.

Det hvite hus bekreftet tidligere fredag at Jackson blir nominert, slik flere medier hadde meldt litt tidligere på dagen.

51-åringen kommer fra en stilling som dommer i en føderal ankedomstol. I dag er det én annen høyesterettsdommer i USA med afrikansk-amerikansk bakgrunn, Clarence Thomas.

Joe Biden har hatt et uttalt mål om å utnevne en svart kvinnelig høyesterettsdommer. Jackson må godkjennes av Senatet, hvor Demokratene har et knappest mulig flertall.

Ledig stilling

Selv om høyesterettsdommerne formelt sett er politisk nøytrale, anses de fleste som enten konservative eller liberale. Én stilling er nå ledig siden Stephen Breyer (83) har varslet at han pensjonerer seg.

Både Breyer og Jackson regnes som liberale, og utnevnelsen av henne vil derfor ikke endre den politiske sammensetningen av domstolen.

Jackson blir den sjette kvinnen som er blitt utnevnt som amerikansk høyesterettsdommer. Den siste tiden har hun vært regnet som favoritt til å etterfølge Breyer.

Konservativt flertall

Da Donald Trump var president, fikk han mulighet til å utnevne hele tre høyesterettsdommere. Dermed sørget han for at domstolen fikk et solid konservativt flertall.

Dette har ført til at USAs abortmotstandere nå har vind i seilene, og flere delstater har innført strengere abortlover. Flertallet i høyesterett har signalisert at de kan komme til å godta en innskrenking av abortrettighetene i delstater som ønsker det.

Denne betente striden blir mest sannsynlig ikke påvirket av nominasjonen av Jackson. For Joe Biden er svarte amerikanere en viktig velgergruppe, og han håper trolig at utnevnelsen vil være populær i denne delen av befolkningen og vise at han kan oppfylle valgløfter.