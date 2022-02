Unison norsk fordømmelse av Putins krig – Venstre ønsker Nato-styrke østover

Fremskrittspartiet: – Det er med sjokk og vantro vi ser at Russland angriper Ukraina, et selvstendig, uavhengig land i Europa. Vi fordømmer Russlands invasjon av Ukraina på det sterkeste, sier parlamentarisk nestleder Hans Andreas Limi.

KrF: – Det er en bekmørk dag for Europa. Vi står med Ukraina og det ukrainske folk og fordømmer Russlands angrep på det sterkeste, sier leder Olaug Bollestad.

Venstre: – I dag er vi alle ukrainere, og Norge må gjøre det vi kan for å støtte Ukraina. Den internasjonale reaksjonen på Putins krig må være samlet og sterk: Tunge sanksjoner, mer støtte til Ukraina, Georgia og Moldova og hele Nato Response Force sine 40.000 soldater til Øst-Europa, sier leder Guri Melby.

Høyre: – Russland har startet invasjonen av Ukraina. En mørk dag i Europa, og for Ukrainas befolkning. Det trengs samlet internasjonal reaksjon på Putins brudd på internasjonal rett, sier leder Erna Solberg.

Rødt: – Dette er et grovt og uakseptabelt brudd på folkeretten. Tankene går til alle dem som nå rammes av krigshandlingene, sier leder Bjørnar Moxnes.

SV: – SV fordømmer det russiske angrepet på Ukraina på det sterkeste. Putin-regimet bryter internasjonal rett og velger vold som virkemiddel for å tvinge sin vilje på et naboland, sier leder Audun Lysbakken.

Senterpartiet: - Jeg synes det er en mørk dag for europeisk sikkerhet. Russlands krigføring og mangel på respekt for Ukrainas suverenitet er uakseptabel, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Arbeiderpartiet: – Dette angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og setter uskyldige menneskers liv i fare. Russiske myndigheter har det fulle og hele ansvaret for å ha kastet Europa inn i denne svært mørke situasjonen. Russland må umiddelbart stanse sine militære handlinger og respektere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sier Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!