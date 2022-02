– Jeg vil bare si at vi ikke er aggressive mot det ukrainske folk, men juntaen som har makten i Kyiv, sa FN-ambassadør Vassilij Nebenzia i et møte i Sikkerhetsrådet onsdag kveld New York-tid.

Få timer før kunngjorde president Vladimir Putin at Russland ville innlede en militæroperasjon mot Ukraina, og umiddelbart ble det meldt om eksplosjoner og skyting i en rekke byer.