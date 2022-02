Eksplosjoner skal være hørt i Kyiv

Et vitne sier til nyhetsbyrået Reuters at det i det fjerne kan høres det som virker som artilleriild. Et annet vitne sier at lyden kommer fra flyplassen.

BBC melder at sosiale medier melder om eksplosjoner i Ukrainas nest største by Kharkiv, i Odesa og i det nordøstlige Ukraina, mens AFP melder om eksplosjoner og skyting i Mariupol ved Azovhavet i nærheten av frontlinjen i Øst-Ukraina.

AFP skriver også at det er registrert kraftige eksplosjoner langs frontlinjen i Øst-Ukraina.

Reuters skriver også at det er hørt en rekke eksplosjoner på russisk side i Belgorod-provinsen, som grenser til Ukraina.

Meldingene kommer etter at president Vladimir Putin kunngjorde at han har igangsatt en militæroperasjon inn i Ukraina som svar på «trusler» fra Ukraina.