Ap-ordfører ber Tajik tenke over sin troverdighet til å forvalte Nav

Stortingsrepresentant May Brit Lagesen, nestleder Gunn Elin Høgli i Trondheim Ap, Rennebu-ordfører Ola Øie, og Åfjord-ordfører Vibeke Stjern vil ikke kommentere saken.

Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell sier at han absolutt har tillit til Tajik, men at Ap gjerne skulle vært foruten denne saken.

Adressevisen har vært i kontakt med en rekke Arbeiderparti-politikere fra fylket. Nærøysund-ordfører Amund Hellesø sier at han har tillit til Tajik.

Tidligere fylkespolitiker i Trøndelag Olav Huseby sa onsdag til Trønder-Avisa at Tajik burde gå av.

Haugen synes det er klokt av Tajik å beklage og betale ekstra skatt, men at avgjørelsen burde ha kommet før. Han er tvilende til om dette gjør at hun fortjener fortsatt tillit.

Haugen sier at Tajik-saken diskuteres i Arbeiderpartiet på lokalplan.

