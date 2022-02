88.900 flere sysselsatte i 2021

Dette er andre kvartal på rad siden før pandemien at privat sysselsetting vokser raskere enn offentlig. Det er jobbvekst i alle regioner og i alle næringer, ifølge Finans Norge.

Det er anslått et behov for om lag 1 million nye jobber innen 2050. Dette tilsvarer 25.000 nye jobber hvert år i gjennomsnitt. Tallene for 2021 ligger dermed godt over dette anslaget.

– Det er gledelig å se at sysselsettingen øker markert, og at økonomien viser sterke veksttendenser på vei ut av koronapandemien, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Andelen sysselsatte i arbeidsfør alder er 69 prosent. Det er det høyeste tallet siden 2016. Jobbskapingen flytter flere innenfor arbeidsstyrken.

– Dette er svært viktig for norsk økonomi. Vår viktigste ressurs er vår arbeidskraft. At andelen sysselsatte stiger markert, er svært gledelig, sier Kreutzer.

Framover kan det bli knapphet på arbeidskraft, sier han.

– Vi må tilrettelegge for samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet for å øke etter- og videreutdanningskapasiteten, samt å fortsette arbeidet med digitaliseringen av Norge for å frigjøre og omstille arbeidskraft, påpeker Kreutzer.