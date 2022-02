Russland-sanksjoner får begrenset effekt, mener eksperter

Både amerikanske og europeiske sanksjoner er rettet mot den russiske finanssektoren, men sparer i stor grad energisektoren, konstaterer Olivier Dorgans i det London-baserte advokatfirmaet Ashurst.

Det eneste unntaket er Tysklands beslutning om å utsette åpningen av gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland, påpeker Dorgans, som er spesialist på økonomiske sanksjoner.

Storbritannia innførte tirsdag sanksjoner mot fem russiske banker, inkludert Rossija and Promsvyazbank (PSB). USA innførte også sanksjoner mot PSB, samt mot Vnesheconombank (VEB) som de hevder støtter det russiske forsvaret.

President Joe Biden gikk derimot ikke så langt som til å kaste Russland ut av det internasjonale transaksjonssystemet SWIFT, noe som ville ha gjort de fleste banktransaksjoner med landet umulig.

USA har heller ikke innført eksportkontroll som kunne ha hindret russiske selskaper fra å kjøpe høyteknologisk utstyr og programvare.

Har flyttet penger

EU har også varslet sanksjoner mot banker, men ifølge Dorgans har russiske banker for lengst flyttet store mengder kapital i påvente av de lenge varslede vestlige sanksjonene.

Britene har også satt Gennadij Timtsjenko, Boris Rotenberg og Igor Rotenberg på sin sanksjonsliste med henvisning til at de tre styrtrike russiske oligarkene har nære bånd til president Vladimir Putin.

Heller ikke dette får særlig virkning på russisk økonomi, tror Dorgans.

EUs beslutning om å nekte den russiske stat adgang til europeiske finansmarkeder, noe som vil gjøre det vanskelig å få nye lån eller refinansiere gamle, kommer derimot trolig til å svi mer, sier han.

Disse sanksjonene kan på sikt få følger for verdien på russiske rubler og redusere den vanlige russers mulighet til å kjøpe importerte varer, ifølge Dorgans.

GODE KORT: De vestlige sanksjonene som er innført mot Russland, rammer i liten eller ingen grad energisektoren, og president Vladimir Putin (t.v.), her sammen med Gazprom-sjef Aleksej Miller, vet at han har gode kort på hånden. (Alexei Nikolsky/AP)

Kan slå tilbake

Strenge sanksjoner mot Russland kan også slå tilbake og ramme vestlige land, har flere eksperter advart.

Vestlige banker har rett nok begrenset samarbeid med russiske finansinstitusjoner, men flere opererer i landet. Blant dem er italienske UniCredit, australske Raiffeisen og franske Societe Generale gjennom sin Rosbank.

Norske DNB solgte sin russiske filial JSC Commercial Bank alt i 2014, men understreket den gang at dette ikke hadde sammenheng med Russlands annektering av Krim-halvøya.

Begrunnelsen var derimot at Russland ligger utenfor «det geografiske området i DnBs strategi».

Symbolsk

Tysklands beslutning om å utsette åpningen av den ferdigstilte Nord Stream 2-rørledningen er først og fremst symbolsk, påpeker Dorgans.

Rørledningen var ikke åpnet, og verken USA eller andre land har hittil innført sanksjoner som rammer den russiske energisektoren.

– Sanksjonene rammer ikke der de virkelig vil svi, noe som henger sammen med Europas egne økonomiske interesser, mener Dorgans.

Russlandseksperten Andrew Lohsen ved Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington er enig og konstaterer at de amerikanske sanksjonene er mildere enn det Biden på forhånd har truet med.

– De kommer ikke til å overbevise Russland om at de må legge om kursen, sier han.

SYMBOLSK: Tysklands beslutning om å utsette åpningen av gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland er først og fremst symbolsk, mener eksperter. (Dmitry Lovetsky/AP)

Sjansespill

40 prosent av EUs gassimport kommer fra Russland, og det vil derfor framstå som et sjansespill å innføre sanksjoner mot den russiske energisektoren, har flere påpekt.

Selv om Europa trolig ville klare seg uten russisk gass i noen måneder, så vil de langsiktige virkningene bli alvorlige ettersom andre store gasseksportører, som USA og Qatar, bare har begrenset kapasitet til å fylle tomrommet. Dette er også ledelsen i Kreml fullstendig klar over.

– Russland spiller også en avgjørende rolle i det globale råvaremarkedet og står blant annet for rundt 10 prosent av det globale oljemarkedet, konstaterer kreditt- og analyseselskapet Fitch Ratings.

Oljeprisen nådde tirsdag nesten 100 dollar fatet, det høyeste på åtte år, og prisen på naturgass har også steget kraftig.

Det samme har prisene på palladium, nikkel og aluminium, som Russland er en stor eksportør av.

Nikkel er blant annet en viktig ingrediens i produksjonen av elbilbatterier og ble tidligere i uka omsatt for over 220.000 kroner tonnet på råvarebørsen i London, det høyeste på elleve år.

PÅ VENT: Både ilandføringsanlegget i Lubmin i Nord-Tyskland og gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland står ferdig, men blir inntil videre ikke tatt i bruk. Det er uklart hvem dette rammer hardest – Russland eller Tyskland. (Michael Sohn/AP)

Korn

Russland er også verdens største eksportør av hvete og står sammen med Ukraina for rundt 25 prosent av all korneksport i verden.

Også kornprisen har steget under Ukraina-konflikten, noe som resulterer i høyere pris på mel og melprodukter. Det rammer forbrukere i vestlige land der myndighetene fra før er bekymret for stigende inflasjon.

Neil Shearing, som er sjeføkonom i Capital Economics, tror imidlertid ikke at Russlands anerkjennelse av de to ukrainske utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk vil få særlig stor økonomisk effekt i Vesten, vel å merke om det ikke kommer til en større væpnet konflikt.

– I de fleste tilfeller vil den økonomiske virkningen på andre enn Russland og Ukraina trolig bli begrenset, sier han.

Bare 2 prosent av eksporten i Europas største økonomi Tyskland går for eksempel til Russland, påpeker han.

FATTIGDOM OG KORRUPSJON: Ukraina sliter med store økonomiske problemer som er forsterket som følge av konflikten med Russland. Landet troner også høyt på lista over vedens mest korrupte. (Emilio Morenatti/AP)

Sårbare Ukraina

Den økonomiske situasjonen i Ukraina er derimot et helt annet kapittel, sier Shearing.

– Den er ekstremt sårbar, sier han og spår at Ukraina trolig vil få behov for betydelig økonomisk bistand de kommende månedene.

Britiske Centre for Economics and Business Research (CEBR) anslo denne måneden at Ukrainas bruttonasjonalprodukt mellom 2014 og 2020 har krympet med nærmere 2.500 milliarder kroner som følge av konflikten med Russland, og at tapene vil bli enda større som følge av de siste måneders hendelser.

FEIRING: Etniske russere i den ukrainske utbryterrepublikken Donetsk feiret mandag Russlands anerkjennelse. (Alexei Alexandrov/AP)

Gjennomkorrupt

Ukraina tronet også høyt på Transparency Internationals liste over verdens mest korrupte land.

Hver fjerde innbygger sier at de har måttet betale bestikkelser for å få offentlige tjenester, og oligarker har bygd opp enorme formuer, ofte med god hjelp fra folkevalgte ledere.

110 milliarder kroner er ifølge president Volodymyr Zelenskyj tatt ut av ukrainske banker den siste tiden, og i forrige uke oppfordret han folkevalgte og forretningsfolk som de siste ukene har flyktet fra landet, til å returnere.

Bare i forrige uke forlot over 20 chartrede privatfly hovedstaden Kyiv, og om bord satt flere av landets mest framtredende og formuende næringslivstopper.