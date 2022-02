Latvias statsminister: Russiske styrker har rykket inn i Donbas

– Ut ifra informasjonen jeg har til rådighet, flytter Putin ytterligere styrker og stridsvogner inn i de okkuperte Donbas-områdene, sier statsminister Arturs Krišjānis Kariņš til CNN onsdag.

To andre kilder bekreftet også overfor TV-kanalen at flere russiske soldater har krysset grensen til Donbas-regionen etter at president Vladimir Putin anerkjente de to regionene Donetsk og Luhansk som selvstendige og ga ordre om å utplassere styrker der tirsdag.

Russland har utplassert én til to såkalte taktiske bataljonsgrupper, som hver omfatter rundt 800 soldater, ifølge en amerikansk tjenestemann.