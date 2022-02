Innlandet består – flertall i fylkestinget går imot oppdeling

Det var knyttet en viss spenning til utfallet på fylkestinget onsdag, selv om partigruppene som utgjør flertallet i prinsippet gikk inn for en bevaring. Tilhengerne av de gamle fylkene Oppland og Hedmark håpet i det lengste at avhoppere skulle gi dem seieren.

Men flertallet stemte for å la Innlandet fylke bestå. Ifølge VG stemte 34 for å videreføre Innlandet, mens 23 stemte for å dele opp fylket.

Det ble holdt folkeavstemning 10.–17. februar om saken. 46,72 prosent av befolkningen deltok i avstemningen. Blant disse stemte 50,75 prosent for å splitte opp Innlandet.

---

Fakta om Innlandet fylke og striden om oppsplitting

1. januar 2020 ble fylkene Hedmark og Oppland slått sammen til Innlandet fylke, til tross for at de folkevalgte i begge fylker hadde sagt nei.

Sammenslåingen var del av regionreformen til Solberg-regjeringen, hvor Norge gikk fra 19 til 11 fylker.

Da Ap-Sp-regjeringen tok over makten i fjor høst, bestemte de at sammenslåtte fylker som selv ville splitte seg opp, skulle få lov til det. Fristen for å søke om dette ble satt til 1. mars.

8. desember 2021 vedtok fylkestinget i Innlandet å gjennomføre en folkeavstemning om oppsplittingsspørsmålet.

46,72 prosent av befolkningen deltok i avstemningen. Blant disse stemte 50,75 prosent for å splitte opp Innlandet og gå tilbake til Hedmark og Oppland, mens 48,19 prosent ville beholde det nye fylket.

Til tross for flertall i folkeavstemningen for oppsplitting, gikk Arbeiderpartiets representantskap onsdag inn for å beholde Innlandet.

Med Arbeiderpartiets avgjørelse ligger det an til flertall i fylkestinget for å beholde Innlandet. Foreløpig har Venstre, Høyre, KrF og MDG også sagt at de vil stemme for å bevare storfylket. Senterpartiet, SV, Rødt og Pensjonistpartiet vil tilbake til Hedmark og Oppland.

Saken ble avgjort i fylkestinget onsdag. Innlandet består.

---