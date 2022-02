– Jeg ber alle involverte parter om å avstå fra enhver handling som kan skape mer lidelse for befolkningen.

Han nevnte ikke Russland spesifikt, men sa at utviklingen i Ukraina «diskrediterer internasjonale lover».

– Stadig flere urovekkende scenarioer kommer nå til syne til tross for gjentatte diplomatiske forsøk den siste tiden, sa paven i sin ukentlige audiens onsdag.

