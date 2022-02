– Vi ukrainere må vise at vi ikke er redde, og at vi er mange

– Jeg deltar i denne markeringen fordi det akkurat nå er viktig å stå sammen og vise alle at vi ikke vil bli en del av Russland, sier 26 år gamle Vira til Vårt Lands frilanser i Mariupol.

Mariupol ligger ved Azov-havet lengst øst i Ukraina, i den delen av Donetsk-regionen som fortsatt er kontrollert av Ukraina. Få mil unna ligger fronten og de russiskkontrollerte opprørsrepublikkene.

Med ukrainske flagg, bannere og nasjonalsangen markerte demonstrantene samhold, samtidig som mange gav uttrykk for bekymring for hva som vil skje videre nå som Putin har anerkjent de to republikkene og erklært at han vil sende inn russiske styrker.

Vira kaller de russiske myndighetene «hyklerske imperialister» som ikke bryr seg om menneskeliv. Hun sammenligner situasjonen med det som skjedde i Georgia i 2008, da Russland brukte anklager om overgrep mot sivile i to opprørsrepublikker som påskudd til å invadere. Samtidig er hun bekymret for sin egen og foreldrenes sikkerhet.

– Jeg tror jeg bare må akseptere at jeg vil måtte kjempe så lenge jeg lever for uavhengighet og mot russisk imperialisme og fascisme, sier hun.

– De prøver å bryte oss ned

– Jeg er her fordi jeg er patriot og elsker landet mitt, sier David som akkurat har sunget den ukrainske nasjonalsangen. Han kaller Putins siste handlinger «absurd klovneri».

– Jeg håper taket i Kreml faller ned og tar livet av ham, sier han.

Som Vira er han også bekymret for hva som skjer videre, både for seg selv og andre.

– I natt hadde jeg tre panikkanfall. Det er vanskelig å beskrive hva jeg føler. Det er ikke panikk, mer frustrasjon over at vi er i en slik situasjon og ikke kan gjøre noe med det. Det bryter oss ned – ikke psykisk, men som nasjon. Og det er det de forsøker å gjøre, sier David.

David mener markeringer av typen som fant sted tirsdag kveld er svært viktige.

– Du føler deg sikrere når du går ut og ser at du ikke er alene, og at du er beskyttet. At hvis jævlene i Donetsk og Luhansk har lyst til å komme og ta oss, så har vi bokstavelig talt beskyttelse. Vi har hæren, vi har «spirit». Og vi har frihet, sier han.

– Jeg er her fordi jeg mener alle ukrainere bør vise at vi ikke er redde for den idioten, og at vi er mange, sier Oleksandr som er «litt over femti år gammel».

Han mener Putins siste handlinger viser at han først og fremst er opptatt av seg selv.

– Putin ønsker å redde situasjonen uten å miste ansikt. Så han har laget en liten seier for seg selv ved å anerkjenne opprørsrepublikkene, for å hevde seg. Han er selvopptatt, sier Oleksandr som håper på det beste.

– Selvsagt er jeg bekymret, men jeg håper at guttene i hæren klarer å vise motstand, og kommer hjem igjen med livet i behold – og med seier!