Statsminister Viktor Orban, som er kjent for sin harde linje mot flyktninger og migranter, støtter EUs forsøk på å løse krisen, sier Orbans talsmann tirsdag.

Ungarns forsvarsminister Tibor Benko sier at landets væpnede styrker må utføre både humanitære oppgaver og sikre at «ingen væpnede grupper» kommer inn på ungarsk territorium.

