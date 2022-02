Ukrainsk soldat drept og seks såret

Meldingen kommer mens frykten øker for at Russland er i ferd med å sette i gang en ny invasjon i Ukraina.

– En soldat ble drept som følge av granatild fra separatist-kontrollerte områder i Luhansk-regionen, sier militærets talsmann Pavlo Kovaltsjuk til nyhetsbyrået AFP.

Åtte ukrainske soldater har mistet livet siden begynnelsen av året, hvorav fem er drept etter at kampene begynte å bli mer intense de tre siste dagene.

Mandag anerkjente Russland de to utbryterrepublikkene øst i Ukraina som selvstendige stater. President Vladimir Putin varslet også utplassering av «fredsbevarende styrker», og tirsdag ga russiske folkevalgte klarsignal for at russiske styrker kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.

