Sverige og Danmark fordømmer Russland og lover kraftfulle reaksjoner

– Det er en uhyre alvorlig situasjon, sier den danske sosialdemokratiske statsministeren Mette Frederiksen på et pressemøte tirsdag formiddag.

Hun er tydelig på at det kommer kraftige sanksjoner mot Russland, og at sanksjonene kan komme i flere omganger.

Også Sveriges sosialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson lovte kraftfulle reaksjoner under et pressemøte i formiddag, og sier at EU-landene står samlet om dette.

– Det er fremdeles enighet blant de 27 medlemslandene, og vi kommer til å bestemme oss for sanksjonene i løpet av dagen. De vil koste Russland dyrt, sier hun.

EU har varslet at sanksjonene mot Russland kommer i ettermiddag. Storbritannia har tatt til orde for umiddelbart å ilegge landet sanksjoner.

