Reuters: Stridsvogner i Øst-Ukraina

Det var ingen kjennemerker på de militære kjøretøyene. Men de ble observert noen timer etter at Russlands president Vladimir Putin erklærte at russiske «fredsbevarende styrker» skulle sendes til Øst-Ukraina.

Journalisten skal ha sett om lag fem stridsvogner i tillegg til andre militære kjøretøyer. I tillegg så vedkommende to stridsvogner i en annen del av byen.

