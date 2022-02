To andre tenåringer er i løpet av de ti siste dagene drept på Vestbredden. De to andre var 17 og 19 år gamle.

Det israelske militæret opplyste tirsdag kveld at de hadde skutt og drept en person som sammen med to andre kastet brannbomber mot passerende biler. Ifølge uttalelsen forsøkte soldatene å stanse dem ved å skyte på dem, og en av dem ble truffet.

