– Jeg tror ikke at noen vil hevde at det ukrainske regimet, etter statskuppet i 2014, representerer alle dem som bor på territoriet til den ukrainske stat, sier Lavrov til nyhetsbyrået Interfax .

