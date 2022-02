Kreml: Russlands anerkjennelse gjelder også områder Ukraina har gjenerobret siden 2014

Ukrainas regjering og vestlige land med USA i spissen hevdet at folkeavstemningen savnet demokratisk legitimitet.

Putin var motstander av at det skulle holdes en slik folkeavstemningen, men Russland «respekterte» i ettertid resultatet.

Separatistene i Donbas-regionen, der Donetsk og Luhansk ligger, holdt i 2014 folkeavstemning der det hevdes at 89 prosent stemte for uavhengighet.

Det hersket først uklarhet om den russiske anerkjennelsen kun skulle gjelde de områdene som i dag de facto kontrolleres av separatristene, eller de to oblastene, fylkene Donetsk og Luhansk. Peskov bekrefter nå det siste.

Ukrainske regjeringsstyrker har siden gjenerobret store deler av de to fylkene i en krig som har kostet over 14.000 mennesker livet.

