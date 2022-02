Colombia legaliserer abort

Det var de ni dommerne i Colombias forfatningsdomstol som tok beslutningen mandag.

Abortforkjemperne var skuffet over at dommerne ikke åpnet for fri abort utover uke 24, men kalte likevel beslutningen historisk.

Hittil har abort vært forbudt unntatt hvis morens liv var i fare, fosteret ikke var levedyktig eller svangerskapet skyldtes voldtekt.

Trolig er det utført rundt 400.000 ulovlige aborter i året i landet til nå, og straffen for abort har vært opp til tre års fengsel både for moren og for legen.

Utenfor rettslokalet jublet abortforkjempere kledd i grønt, mens abortmotstandere med blå faner protesterte.

– Dette er det viktigste tiltaket for kvinner siden stemmerett ble innført, tvitret Bogotás ordfører Claudia López.

I det sterkt katolske Latin-Amerika har abort hittil vært forbudt nesten alle steder, men er nå lovlig i Argentina, Uruguay og Cuba, samt i Mexico by og tre andre delstater, der abort er lovlig inntil uke 12.

I Mexico besluttet høyesterett nylig at kvinner ellers ikke kan stilles for retten for abort.

I enkelte land, som Honduras, El Salvador, Nicaragua og Den dominikanske republikk, er alle aborter uten unntak ulovlige og straffes strengt. I noen av disse landene er kvinner dømt til fengsel i mange år også for spontanaborter.