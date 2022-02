Ap-topper unngår Tajiks boligsak – men etterlyser likevel opprydning

Søndag avdekket VG uregelmessigheter rundt Ap-nestleder Tajiks boligordning, i hennes tidlige politikertid. Ifølge avisen slapp hun skatt på sin første pendlerbolig, basert på en leiekontrakt til bolig på hjemstedet som hun aldri bodde i.

Vårt Land har bedt om reaksjoner fra partiets 14 fylkesledere. Blant de som kommenterer saken offentlig går dette igjen:

De styrer unna direkte kritikk av egen nestleder.

Men budskapet fra flere er klart: Tid for å rydde opp.

VG sjekket spor fra tidlig karriere

Det var da Tajik som 23-åring ble politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen i 2006, at hun søkte om pendlerbolig fra Statsministerens kontor (SMK).

Først skal hun ha opplyst at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet, noe hun raskt fikk vite at medførte skatt.

Så kom det ifølge avisen en ny søknad til SMK. Der hadde hun likevel utgifter – og sendte inn kontrakt på en leilighet. Overfor VG bekrefter hun at hun verken flyttet inn eller betalte husleie. Men Tajik hadde likefullt utgifter: Hun betalte for seg da hun bodde hjemme hos foreldrene.

– Dette ser uryddig ut, erkjenner hun i VG.

Tajik: – Har hatt reelle boutgifter

– Jeg skjønner at det kommer kritiske spørsmål. Men i mitt tilfelle er det i hvert fall sånn at jeg har hatt reelle boutgifter hos foreldrene mine og på den måten fulgt regelverket, utdyper Tajik overfor NRK.

I statskanalen avviser Tajik at kontrakten ble brukt for å spare skatt.

Mellom 2006 og 2010 hadde Tajik pendlerboliger i Oslo. De siste 12 årene som politiker har hun betalt for egen bolig.

---

Ap-topp i boligstorm

Før helgen angrep statsråd Hadia Tajik Aftenposten på Facebook for en sak som da ikke var publisert. Den omhandlet forhold rundt pendlerbolig i 2019.

Søndag skrev derimot VG om hvordan Ap-nestlederen i 2006 ble tildelt en skattefri pendlerbolig med en kontrakt hun ikke brukte.

Aftenposten avslørte i september at KrFs Kjell Ingolf Ropstad hadde boligfordeler av å være folkeregistrert på «gutterommet» i hjemkommunen.

---

Ap-topper rygger unna kritikk: – Må ettergås

I høst var trakk Aps stortingspresident Eva Kristin Hansen seg, etter storm om en pendlerboligsak. Igjen er det altså overskrifter om boligforholdene til en toppolitiker fra Norges største parti.

Flere av Aps fylkesledere avstår fra å kommentere nestlederens bruk av ordninger, fordi de «ikke kjenner detaljene». Men som nestleder i Trøndelag Ap, Amund Hellsø, skriver til Vårt Land:

– Jeg kan på generelt grunnlag si at hvis noen av våre folkevalgte har fått urettmessige goder eller det er mistanke om det, må dette ettergås og ryddes opp i.

[ Emil André Erstad: «Tajiks problematiske metode» ]

– Politikere må vise seg tillit verdig

Den ryddejobben adresserer enkelte til partiets ledende organer. Men ansvaret ligger også hos politikere som havner i en situasjon som Aps nestleder.

– Vårt fylkesparti har ingen holdning til denne saken, fordi vi ikke har behandlet den. Personlig mener jeg det er mennesklig å feile. I Tajiks sak er det for tidlig å si hva som har vært gjort. Men i politikken er det en selvfølge at de som er gitt tillit, også viser seg den tilliten verdig som politikere, sier fylkesleder Kristina Hansen i Finnmark Arbeiderparti.

Personlig mener jeg det er menneskelig å feile

UHELDIG: Oslo-topp Frode Jacobsen saker som Hadia Tajik sin aldri er heldig for Ap og norsk politikk. (Terje Pedersen/NTB)

Oslo-topp: – Uheldig for Ap og norsk politikk

Tajik er også landets arbeids- og inkluderingsminister. Dermed har hun også ansvaret for Nav, der ofre etter skandalen med feil bruk av regelverk fortsatt kjemper for oppreisning.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, er tilbakeholden med å uttale seg om partiets nestleders boligforhold.

Dette er ikke heldig for Ap og norsk politikk — Frode Jacobsen, Oslo Ap

– Men hvor skadelig er dette for norsk politikk og Ap?

– Det er klart at fokus på slike saker aldri er heldig. Først og fremst ønsker vi å jobbe med politikken. Og der har Hadia som statsråd gjort grep som er prisverdige.

– Bør man ikke forvente likhet i ansvar mellom politikere og folk flest for å fylle ut skjemaer riktig?

– Dette er ikke heldig for Ap og norsk politikk. De som skal rydde opp, må gjøre det.

[ Jurist: Derfor blir politikere neppe dømt for bedrageri ]

Andre saker stjeler tid

Kollega i Østfold, Siri Martinsen, vil ikke uttale seg om detaljer ved nestlederens boligsak. Men hun uttrykker at det er svært viktig at storting og myndigheter tar tak for å rydde opp i misbruk av ordninger.

Leder i Ap Innlandet, stortingsrepresentant Lise Selnes, er også ordknapp og skriver i en SMS: «Jeg kjenner ikke denne saken, kan ikke blande meg inn i det. I Innlandet holder vi på med fylkesstruktur om dagen».

GIR ROS: Fylkesleder i Agder, Cecilie Knibe Kroglund, mener pressen har gjort en viktig jobb med politikeres pendlersaker. (Heiko Junge/NTB)

Priser pressen for sjekk av boligsaker

Agder-leder Cecilie Knibe Kroglund trekker i en SMS til Vårt Land frem at det over lang tid har vært «gode journalistiske saker om reiseregninger og bruk av pendlerboliger».

Det jo bra at kritisk journalistikk har ført til et oppryddingsarbeid både i Stortingets administrasjon og i Stortingets presidentskap — Cecilie Knibe Kroglund, Agder Ap

Denne gang gjelder det også Aps nestleder. På spørsmål om hvor uheldig det er for norsk politikk og Ap med nye oppslag om boligordninger, svarer hun:

– Det er jo mange saker, fra de fleste partier, og de har ulik karakter. Det er uheldig når ordninger ikke blir brukt etter intensjonen. Det svekker den generelle tilliten til folkevalgte. Derfor er det jo bra at kritisk journalistikk har ført til et oppryddingsarbeid både i Stortingets administrasjon og i Stortingets presidentskap, skriver hun.