Virusforsker mener studie viser at korona ikke bør være allmennfarlig sykdom

– Enten må SARS-CoV-2 få endret definisjon, ellers må også andre sykdommer flyttes opp under definisjonen, sier hun.

– Denne typen studier bør bidra til at denne definisjonen forsvinner. Vi får jo stadig mer data på at Cov-2 er på linje med influensa, og influensa er ikke definert som en allmennfarlig sykdom, sier Grødeland.

Studien bekrefter ifølge Grødeland at covid-19 er temmelig ufarlig for unge, friske voksne. Sykdommen regnes fortsatt som en allmennfarlig smittsom sykdom.

En britisk studie der mennesker er blitt smittet med koronaviruset med vilje og så blitt fulgt av forskerne, gjør at virusforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo trekker den slutningen.

