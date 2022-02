Støyende vindpark kan bli tvunget til å stenge på nettene

Han håper en oppdatert programvare vil gjøre at naboene til vindparken kan sove godt i ro og fred framover.

Han beklager støyen fra vindparken, som ifølge en innbygger har vært så intensiv at hun ble innlagt på sykehus i to døgn.

– Vi har hatt dialog med NVE over lengre tid, og vedtaket kommer ikke overraskende på oss, sier Leon Eliassen Notkevich, daglig leder i Tysvær vindpark.

