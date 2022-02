OSSE holder ekstraordinært møte om Ukraina-situasjonen

Observatører fra OSSE sier at de den siste tiden har registrert flere hundre våpenhvilebrudd med en betydelig økning i antall angrep på frontlinjen i det østlige Ukraina de siste dagene.

Målet er å finne måter for å kunne roe ned situasjonen, opplyser det polske formannskapet i OSSE søndag.

