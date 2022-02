Lastebilblokaden i Ottawa er over

Mange demonstranter forlot protestområdet på eget initiativ, men det canadiske politiet advarte om at de som deltok i protestene, vil bli etterlyst og stilt for retten.

Søndag ble de siste kjøretøyene tauet ut av byen samtidig som et omfattende opprydningsarbeid ble satt i gang.

Protestaksjonen har satt deler av Ottawa ut av spill i drøyt tre uker, men etter en massiv politiaksjon har nesten 60 lastebiler blitt fjernet og over 190 personer pågrepet.

