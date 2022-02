Fortsatt håp i EU om en fredelig løsning

En regntung Brussel-himmel møtte EUs utenriksministre da de samlet seg mandag for å diskutere den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina.

Men nyheten om at USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin «i prinsippet» har sagt ja til å møtes, fører til forsiktig optimisme.

– Det er et lite håp i mørket, sa Sveriges utenriksminister Ann Linde på vei inn til ministermøtet.

Det er foreløpig ikke satt en dato for samtalen mellom Biden og Putin, men formålet skal være å diskutere «sikkerhet og strategisk stabilitet i Europa». Forutsetningen er at Russland ikke går til angrep på Ukraina.

– Det er fortsatt sånn at det er en veldig alvorlig situasjon. Vi ser hver dag nå alvorlige brudd på våpenhvilen, og kontaktgrensen øker, sa Linde.

Borrell: – Jobben er gjort

EUs utenrikssjef Josep Borrell hadde søndag et møte med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba, fortalte han på vei inn til EU-møtet.

– Vi spiste middag og hadde en lang diskusjon som gjorde at jeg bedre forsto situasjonen på bakken, sa han.

Men Borrell ble også konfrontert med at EU fortsatt ikke har innført sanksjoner mot Russland, til tross for gjentatte advarsler om at et angrep mot Ukraina kan være nært forestående.

– Jobben er gjort, vi er klare. Jeg vil kalle inn til et ekstraordinært utenriksministermøte hvor jeg vil presentere sanksjonene – på det rette tidspunktet, sa Borrell.

Sveriges utenriksminister Ann Linde mener nyheten om et mulig møte mellom Putin og Biden gir grunn til håp. (Virginia Mayo/AP)

Splittelse

Det er likevel en kjensgjerning at spørsmålet om hvor langt sanksjonene skal gå, har ført til gnisninger.

Italias statsminister Mario Draghi sa i forrige uke at energisektoren må holdes utenfor sanksjonene.

Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis mener derimot at alt må ligge på bordet.

– Putin trekker ingen røde linjer for sitt angrep. Da bør ikke vi trekke noen røde linjer sanksjonene våre heller, sa han.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod mener EU må svare knallhardt.

– Vi bør ikke etterlate noen tvil om at vi er klar til å svare med de mest knusende sanksjonene mot Russland noensinne hvis de går til en voldelig konflikt, advarte han på vei inn til utenriksministermøtet.

Holder detaljene for seg selv

Ifølge Irlands utenriksminister Simon Coveney har EU allerede satt sammen en bred sanksjonspakke. Men medlemslandene har også bestemt seg for ikke å gå ut med detaljene i pakken nå.

– Jeg mener det er riktig beslutning, sa Coveney til pressen i Europa-bygningen i Brussel.

– Hovedfokus bør være hvordan vi forhindrer krig, heller enn hvordan vi svarer på krig. EUs tilnærming har for det første vært intenst diplomati, og for det andre å sikre en veldig sterk avskrekking mot invasjon av Ukraina.

Også Coveney trakk fram det varslede møtet mellom Putin og Biden.

– EU bør i samarbeid med USA og andre fokusere på å forsøke å sikre at dette initiativet blir en suksess.

Klarøyd

Den litauiske utenriksministeren mener for sin del at EU må være klarøyd om situasjonen i Ukraina.

– Vi trenger ikke å vente på et militært angrep. Jeg kan fortelle dere at Ukraina allerede er under angrep. Først og fremst økonomisk – økonomien står allerede overfor enorme utfordringer som ikke er forårsaket av Ukraina selv. De er påtvunget Ukraina av Russland, sa han.

I tillegg utsettes Ukraina ifølge Landsbergis for en «terrorkampanje» fra russisk side.

– Forestill dere å være omringet av en utenlandsk hær, med trussel om invasjon. Det legger stort press på Ukraina. Derfor må vi være veldig klare og starte en diskusjon om hvordan vi skal svare på dette angrepet, som allerede skjer, sa Landsbergis.

Ifølge ham bør EU vurdere å innføre sanksjoner mot Russland allerede nå.