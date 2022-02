Dødsdømt nordmann fikk ikke medhold i høyesterett i Somaliland

Nordmannen Saad Jider Hayd er dømt til døden i to rettsinstanser i Somaliland. Mandag kom svaret på den siste sjansen hans for frifinnelse. Dødsstraffen fastholdes, og Saad er dømt til døden av høyesterett, skriver TV 2.

Hayd, som har bodd over 40 år i Norge, var på ferie da han havnet i et basketak med en annen mann sent en kveld i april i 2020. Hayd hevder at han sprayet den andre mannen med en forsvarsspray, men at mannen var i live da de to gikk hver til sitt.

Dagen etter ble 55-åringen vekket av at politiet kom og sa at han hadde forgiftet og drept den andre mannen.

Siden har han blitt dømt til døden i to rettsinstanser.

Rashid Yusef, Hayds sønn, mottok den knusende beskjeden mandag morgen.

– Det er helt forferdelig. Vi hadde forventet et annet utfall, sier Yusef.

Ifølge sønnen har Utenriksdepartementet deltatt i ett av de tre rettsmøtene som har vært gjennomført.

Nå håper Yusef Rashid at press på myndighetene i Somaliland i siste liten kan være redningen for faren.

– Håpet er å legge mer press på staten der og å få sprayen analysert. De sier det er gift uten å ha tatt analyser eller noen ting, og alt vi leverer av dokumentasjon, blir avvist, sier han.