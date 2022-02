Zelenskyj ber om umiddelbar våpenhvile

Macron ringte Zelenskyj umiddelbart etter at han hadde snakket med Russlands president Vladimir Putin i nesten to timer, men det er ikke offentliggjort hva som ble sagt på det møtet.

TCG består av Ukraina, Russland og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som har bidratt med observatører i konfliktområdet de siste årene.

