Russland: 40.000 mennesker har ankommet Rostov fra Ukraina

Russlands beredskapsminister Alexander Chupriyan sier at «40.000 flyktninger» har ankommet den sørlige Rostov-regionen i Russland og blir innlosjert i 92 nødleirer, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

For to dager siden oppfordret separatistlederne i Donbass-provinsene Luhansk og Donetsk sivile til å evakuere området. De hevder at ukrainske styrker forbereder et angrep mot regionen.

Ukrainske myndigheter og militære har flere ganger nektet for at de planlegger angrep mot Donbass-provinsene.