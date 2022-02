Unionsstaten er en overnasjonal struktur mellom de to landene.

Hviterussland bekrefter søndag at russiske styrker skal gjennomføre flere militære øvelser med sine hviterussiske kollegaer. Avgjørelsen skal være grunnet økt militær aktivitet langs landenes grenser og «eskalering» øst i Ukraina.

