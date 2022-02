Nupi-forsker: – Om en uke begynner tiden å løpe fra Kreml

– Jeg er bekymret for at det blir et angrep innen en ukes tid. Men om ikke det har skjedd da, begynner tiden å løpe ut for Kreml. Det er grense for hvor lenge du kan ha soldater fra andre deler av landet boende i teltleirer. Så får vi virkelig håper at de tar diplomati-sporet seriøst i stedet. Denne situasjonen er jo helt uprovosert og unødvendig, og kun skapt av Russland selv, sier Friis til ABC Nyheter.

Han er også tvilende til hvorvidt Russland kan vinne en lengre krig, med tanke på oppslutningen i befolkningen dersom soldater begynner å vende hjem i kister etter kamp mot et folk mange russere har nære bånd til.

– Det er en stor fare for at Putin havner i en hengemyr, og at det i så fall blir begynnelsen på slutten for Putin-regimet.

Selv håper Friis på at det kommer en inngripen fra øst.

– Kinas støtte til Russland nå nylig var tydeligere enn tidligere. Det er viktig for Putin, for han ville neppe gjort noe som skjøv Russland vekk fra Kina. Samtidig ønsker nok ikke Kina altfor mye turbulens i Europa, så forhåpentligvis kan Xi be Putin roe seg ned. Men det er ingenting som tyder på at han har sagt det ennå.