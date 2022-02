Benin stiller ut stjålne, hjemvendte skatter

Frankrike returnerte gjenstandene i november etter to år med forhandlinger. De ble stjålet i 1892 av franske kolonistyrker fra Abomey, hovedstaden i det tidligere kongerike Dahomey, som ligger sør i dagens Benin.

De 26 gjenstandene, noen av dem regnet som hellige i Benin, stilles ut i et lokale i presidentpalasset i Cotonou som del av utstillingen «Benin art yesterday and today».

