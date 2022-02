Stoltenberg: Ikke for sent for Moskva å snu

– Vi ber igjen Russland om å gjøre det de sier, og trekker troppene tilbake fra grensen mot Ukraina. Det er ikke for sent for Moskva å snu, sa Stoltenberg på sikkerhetskonferansen i München lørdag, skriver VG.

Stoltenberg sier at det ikke er noen tegn til at russerne har trukket seg tilbake, men at opprustningen tvert imot fortsetter. Russernes ønske om å svekke Nato vil bare gjøre alliansen sterkere, sier Nato-sjefen.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen er også til stede på sikkerhetskonferansen. Hun anklager Russland for å gjøre et «utilslørt forsøk på å omskrive reglene for internasjonal lov og orden».