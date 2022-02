Separatistledere i Øst-Ukraina beordrer mobilisering

– Jeg oppfordrer mine medborgere til å komme til militære registreringskontorer. I dag har jeg signert et dekret om mobilisering, sier Denis Pusjilin, som har vært leder i den separatistkontrollerte utbryterregionen Donetsk i Øst-Ukraina siden 2014.

Kort tid etter varslet også separatistenes leder i Luhansk, Leonid Pasetsjnik, en tilsvarende mobilisering.

Uttalelsene kommer etter at Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) sier de har registrert flere hundre våpenhvilebrudd med en betydelig økning i antall angrep i frontlinjen i det østlige Ukraina de siste dagene.

– Jeg oppfordrer alle menn i republikken som er i stand til å holde et våpen i sine hender, til å stå opp for sine familier, sine barn, sine koner og sine mødre, sier Pusjilin.

Fredag varslet de to separatistlederne at de har beordret masseevakuering av sivile til Russland. De to lederne begrunnet evakueringen med frykt for et nær forestående angrep fra ukrainske regjeringsstyrker og understreket at myndighetene i Rostov-regionen i Russland har gjort forberedelser for å kunne ta imot alle som krysser grensa.

– Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil i den nærmeste framtid gi sine soldater ordre om å innlede en offensiv, hevdet Pusjilin fredag.