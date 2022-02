Russland testet atomberedskapen utenfor Finnmark

Samtidig med at spenningen over forholdet mellom Russland og Ukraina er på bristepunktet satte Russland i gang en storstilt militærøvelse lørdag. Øvelsen er blitt varslet på forhånd.

Like før klokken 11.30 opplyser Kreml til russiske medier at øvelsene i Barentshavet er i gang, skriver VG. Avisen siterer nyhetsbyrået Reuters som melder at russiske krigsskip og ubåter har avfyrt kryssermissiler og bæreraketter for atomvåpen. Også bombefly ble brukt under øvelsen.

– Alle raketter traff sine mål, noe som bekrefter deres ytelse, skriver Kreml i en uttalelse.

Russlands president Vladimir Putin skal selv ha startet øvelsen fra Kreml, sa talsperson Dmitrij Peskov i Moskva, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko, som er på besøk i Russland, var også til stede.

