OSSE: Hundrevis av brudd på våpenhvilen i Øst-Ukraina

OSSE påpeker at observartørenes bevegelsesfrihet er begrenset i Donetsk-regionen.

I sin daglige rapport lørdag bekrefter OSSE at en sivilperson er såret eller drept i regjeringskontrollert område, og at en skole har fått skader i Vrubivka i Luhansk-regionen.

Mesteparten av Donetsk og Luhansk er under kontroll av russisk-vennlige separatister.

