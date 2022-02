Kulturlivet fortvilet over brå slutt på koronastøtte

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) opplyser til avisen at arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon for avlyste og nedskalerte kulturarrangementer ut februar, selv om det ikke lenger er smitteverntiltak i samfunnet.

– Dersom kulturdepartementet tror at man selger billetter på normalt vis umiddelbart etter at regjeringen har åpnet opp og fjernet restriksjonene, er det i beste fall å tro på julenissen, sier Frank Nes i Bergen Live.

Men kulturaktørene mener det er naivt av regjeringen å regne med at folk vil strømme til arrangementer umiddelbart etter at koronatiltakene er opphevet.

Kulturrådet opplyser at ingen arrangementer etter 13. februar vil motta støtte fra stimuleringsordningen ettersom offentlige smitteverntiltak ikke lenger vil legge begrensninger på kulturarrangementer, skriver Bergens Tidende .

