Wang stilte spørsmål om hvorvidt en Nato-ekspansjon mot øst vil være en garanti for fred.

– Ukraina burde være en bro som fører øst og vest sammen og ikke en frontlinje, sa den kinesiske utenriksministeren på sikkerhetskonferansen i München via videolink lørdag.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!