Johnson: Fremdeles mulig å unngå krig i Ukraina

Statsministerens kontor hevder at Russland fortsetter å bygge opp styrkene ved Ukrainas grense, noe Moskva benekter, og anslår at 7.000 nye soldater er sendt til grenseområdet.

USA anslår at Russland nå har utplassert mellom 169.000 og 190.000 soldater nær Ukraina, og president Joe Biden sa fredag at Russland har bestemt seg for å angripe innen få dager eller neste uke.

– Det er fortsatt en mulighet til å unngå unødvendig blodsutgytelse, men det krever en overveldende oppvisning av solidaritet mellom vestlige land, ulikt noe vi har sett i nyere tid, sier Johnson i en uttalelse i forkant av deltakelsen på sikkerhetskonferansen i München.

Den årlige konferansen i Sør-Tyskland er i år viet den stadig mer tilspissede konflikten mellom Ukraina og Russland.

– Allierte må snakke med én stemme for å understreke overfor president Putin den høye prisen han må betale dersom Russland invaderer Ukraina. Diplomatiet kan fortsatt seire, sier Johnson.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal etter planen møte USAs visepresident Kamala Harris på sidelinjen av sikkerhetskonferansen lørdag.

Russland, som vanligvis deltar på konferansen, er ikke til stede i år.

