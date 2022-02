Politiet til aksjon mot lastebildemonstranter i Ottawa

Politi kunne sees mens de gikk fra dør til dør til lastebilene og bobilene som er parkert i sentrum av byen. Noen av demonstrantene overga seg frivillig, mens andre ble påsatt håndjern og ført bort av politiet.

Politiaksjonen startet torsdag kveld da to av demonstrantenes ledere, Tamara Lich og Chris Barber, ble arrestert, og sperringer ble satt opp rundt sentrum av byen.

Samtidig gikk Canadas folkevalgte til det uvanlige skrittet å avlyse fredagens møte, der unntakstilstanden som ble innført mandag, skulle debatteres videre.

Underhuset i parlamentet, House of Commons, ble enig om å avlyse dagens sesjon, sa parlamentets direktør Mark Holland i en kunngjøring fredag, mens kammerets president Anthony Rota viste til politioperasjonen utenfor dørene.

Ultimatum

Onsdag ga politiet demonstrantene som har okkupert byens sentrum i tre uker med over 300 lastebiler, valget mellom å fjerne seg frivillig eller bli pågrepet og få sine kjøretøyer beslaglagt. Dette hadde ingen effekt, og torsdag rykket store politistyrker inn i byen, klar til å gå til aksjon.

Demonstrantene i den såkalte Frihetskolonnen, som protesterer mot koronatiltak og vaksinekrav, har også lammet trafikken ved flere grenseoverganger mot USA, men blokadene der er de siste dagene opphevet.

Myndighetene har nølt med å gripe inn mot demonstrasjonene, delvis av frykt for voldelige reaksjoner. Protestene har tiltrukket seg høyreekstremister og krigsveteraner, noen av dem bevæpnet.

Unntakstilstand

Etter at politiet og myndighetene ble anklaget for å la protestene spre seg uhindret, innførte statsminister Justin Trudeau unntakstilstand som åpner for at politiet kan erklære sperringer for ulovlige, taue bort lastebiler, pågripe sjåførene og suspendere førerkortene og fryse bankkontiene deres.

Protestene fokuserte først på kravet om vaksine som ble innført for lastebilsjåfører som krysset grensa til og fra USA, men ble etter hvert en generell protest mot koronatiltak og Trudeaus regjering.

Blokkeringen av grenseoverganger har ført til mangel på deler og produksjonsstans, blant annet i bilindustrien, og protestene har ført til omfattende raseri blant canadierne som hittil har tatt pandemien på alvor.

Ifølge lastebilsjåførenes fagforbund Teamsters, som er sterkt imot protestene, er nærmere 90 prosent av landets lastebilsjåfører fullvaksinert og har ingen problemer med kryssing av grensa.