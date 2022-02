Papirløse får opphold i Norge livet ut

– Vi har per 17. februar behandlet 114 saker og omgjort 53 saker, forteller avdelingsleder Torgeir Tofte Jørgensen i Utlendingsnemnda (Une) til Vårt Land.

Sju har fått permanent oppholdstillatelse i Norge. Totalt skal Une behandle rundt 140 saker.

De første som fikk innvilget oppholdstillatelse fikk kun midlertidig, for de mangler godkjente identitetspapirer, noe som i de aller fleste tilfellene betyr et pass.

En av de er Lula Tekle, den papirløse kvinnen biskop emeritus Gunnar Stålsett ville gå i fengsel for. Hun har fått oppholdstillatelse med begrensninger. Neste år må hun søke om fornyet oppholdstillatelse, fortalte Vårt Land i november.

Begrunnelsen er «tvil om klagerens identitet». Skal hun få permanent opphold, må hun fremvise pass fra hjemlandet. Det mener Une er Etiopia. Selv hevder Tekle det er Eritrea.

KJEMPET: Tidligere biskop Gunnar Stålsett har kjempet flere runder for Lula Tecle. Her i Oslo tingrett i 2019. (Håkon Mosvold Larsen/NPK)

Spesiallaget ordning

Nå innvilger Une permanente opphold:

– Av de 53 sakene har sju fått en permanent tillatelse og 46 fått en begrenset tillatelse. De begrensede tillatelsene har i all hovedsak bakgrunn i tvil om identitet, sier Tofte Jørgensen.

Etter sterkt engasjement fra KrF fikk Solberg-regjeringen på plass en engangsløsningen for såkalte ureturnerbare. Ordningen ble rullet ut i fjor sommer, og fristen for å melde seg ble satt til 1. desember.

Engangsløsningen er spesiallaget for eldre asylsøkere med endelig avslag i utlendingsforvaltningen og som har lang oppholdstid i Norge – og som ikke kan tvangsreturneres til hjemlandet.

Kritikk fra Bispemøtet

Da de første Une-avgjørelsene ble kjent i desember, og det kom fram at de eldre ureturnerbare bare fikk midlertidig opphold, reagerte biskopene i Den norske kirke kraftig.

I et brev til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), som har ansvaret for asyl- og flyktningpolitikken, skrev de at det er «en lite bærekraftig løsning å gi lengeværende en midlertidig oppholdstillatelse for ett år av gangen», med krav om å framskaffe dokumentasjon av identitet fra hjemlandene.

Pressekonferanse om koronasituasjonen NEI: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier nei til å endre engangsløsningen. (Terje Bendiksby/NPK)

---

Engangsløsningen

Engangsløsningen ble laget for at eldre asylsøkere med endelig avslag og lang oppholdstid i Norge skulle få en oppholdstillatelse. Bestemmelsen gjaldt fra 1. juni 2021, med søknadsfrist 1. desember 2021.

Det er satt flere kriterier som må være oppfylt for å kunne få en tillatelse etter bestemmelsen:

Søkt om beskyttelse (asyl) i Norge og ikke returnert etter avslag.

Bodd i Norge i minst 16 år innen 1. oktober 2021.

Har en samlet alder og botid i Norge på 65 år eller mer.

Bodde i Norge 1. januar 2019.

Har ikke vært straffedømt.

Bestemmelsen blir opphevet når de vel 140 sakene er ferdigbehandlet.

---

Mehl avviste biskopbønn

Biskopene ba justisminister Mehl om å se på engangsløsningen en gang til, og gjøre den bedre.

Men Sp-statsråden står fast. Hun understreker at ureturnerbare som omfattes av amnestiet først kan få permanent opphold når de kan dokumentere identiteten.

Mehl skrev i svarbrevet til biskopene at norske myndigheter må kjenne identiteten til de som får opphold i landet. Og så lenge de som nå innvilges opphold etter engangsløsningen ikke kan framlegge godkjent ID, så må de belage seg på å søke om opphold hvert år fram til slik ID foreligger, fortalte Vårt Land i januar.

Flest fra tre land

Avdelingsleder Torgeir Tofte Jørgensen i Une opplyser at flesteparten av de rundt 140 sakene gjelder personer som kommer fra Eritrea, Etiopia og Iran.

– Vi har også fått inn noen saker fra Irak og Somalia i tillegg til enkeltsaker fra andre land.