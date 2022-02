Økt skepsis i Høyre til elektrifisering av sokkelen

Det har i flere år vært flertall både på rødgrønn og borgerlig side om at elektrifisering kan kutte om lag halvparten av utslippene fra den norske oljeproduksjonen. I det siste har skepsisen økt, og én av årsakene er de høye strømprisene, skriver Klassekampen.

– Jeg er veldig kritisk og skeptisk til om det er riktig bruk av strøm. Energi er en knapp faktor, og det er et enormt energibehov i Europa framover. Jeg tror vi må se på dette på nytt, sier fylkesleder Geir Inge Sivertsen i Troms og Finnmark Høyre.

Rogaland Høyre har tatt til orde for en «ny gjennomgang av økonomi og lokale og globale miljøeffekter av elektrifisering av sokkelen». Høyre skal ta stilling til forslaget på landsmøtet 2.–3. april.

Skepsisen øker

Fylkesleder Anne Mari Braut Nese i Rogaland Høyre sier skepsisen til elektrifisering av sokkelen har tiltatt i oljefylket.

– Folk har begynt å bli i tvil om det er riktig å gjøre dette fordi vi lurer på om det bare flytter utslippene til andre steder i verden, sier hun

Mer enn en firedel av norske klimagassutslipp kommer fra olje- og gassutvinning. Det er alt gitt konsesjon til å elektrifisering av omtrent 20 oljeplattformer i Nordsjøen.

Høyre står ikke alene

Sist lørdag vedtok Vestland SV at det «er uaktuelt å elektrifisere sokkelen med kraft fra land». Fylkespartiet kaller det et blindspor i klimakampen.

Samme dag vedtok Trondheim Ap at strømkrisen krever et nytt blikk på «den meningsløse» elektrifiseringen av sokkelen.

I forrige uke sa også et bredt flertall i fylkesutvalget i Vestland nei til at oljefeltene vest for Bømlo skal drives med strøm fra Samnanger.

Den avgjørelsen kom dagen etter at Rogaland Høyre vedtok at de ville ha ny gjennomgang av elektrifiseringa av sokkelen.

– Gode vedtak fra Rogaland smitter kanskje nordover, sier Sveinung Stensland til NRK. Han er en av flere Høyre-representanter som ikke lenger vil bruke strøm fra land til plattformene i Nordsjøen.