Redningsmannskaper kjemper mot klokka etter jordskredet i Brasil

I januar 2011, i det som anses som den verste stormkatastrofen i landets historie, omkom over 900 mennesker da kraftig regnvær resulterte i flom og utløste en rekke jordskred, blant annet i Petropolis og nabobyene Nova Friburgo og Teresopolis.

Det er imidlertid ikke første gang at fjellområdene rundt Rio de Janeiro opplever naturkatastrofer av denne typen.

Bilder fra Petropolis, som på 1800-tallet var sommerhovedstad i det brasilianske imperiet, viser store materielle ødeleggelser. Vann og gjørme har revet med seg biler, trær og bygninger, og mange butikklokaler i sentrum står fortsatt under vann.

Jordskredet ble utløst etter voldsomt styrtregn tirsdag, da det i løpet av tre timer falt 258 millimeter regn, like mye som det vanligvis kommer i løpet av en måned i området.

26 år gamle Yasmin Kennia Narciso mistet huset, men rakk å flykte sammen med de to døtrene sine før raset kom. Nå har de tre søkt tilflukt i en kirke.

– Jeg spiste middag da stormen begynte. Broren min kom og sa at vi måtte komme oss vekk fordi hele åssiden var i ferd med å rase ut, forteller 47 år gamle Jeronimo Leonardo. Huset hans står i utkanten av rasområdet og er fortsatt beboelig.

Ifølge myndighetene er 24 overlevende gravd fram fra de store massene som tirsdag kveld veltet nedover den fattige bydelen Alto da Serra i utkanten av Petropolis, 68 kilometer nord for Rio de Janeiro.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!