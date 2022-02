I løpet av de siste dagene har både justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) testet positivt for korona.

– Statsråden fikk påvist korona da hun tok en hjemmetest sent i ettermiddag. Hun testet seg også i dag tidlig, men hadde da negativ test, opplyste pressekontakt Tore Becker ved Olje- og energidepartementet til Dagbladet torsdag kveld.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!